Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen VW Kleinbus im Ostring in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es im Ostring, nahe der Schützenstraße, in Kassel zum Brand eines geparkten VW Kleinbusses. Eine vorbeifahrende Autofahrerin war gegen 2:10 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Frontbereich des schwarzen VW T5 einer Firma aus Kassel brannte in der Folge völlig aus. Personen wurden nicht verletzt. Nach Schätzung der ermittelnden Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die am heutigen Morgen das sichergestellte Fahrzeugwrack untersucht haben, beläuft sich der Sachschaden auf ca. 30.000 Euro. Nach ihren ersten Ermittlungen deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Nun bitten die Ermittler des K 11 Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell