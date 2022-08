Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gleich drei Vermisstenfahndungen erledigt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend wurden bei einer Aufenthaltsüberprüfung im Rahmen einer Vermisstenanzeige gleich drei Fahndungen nach vermissten Jugendlichen erledigt. Neben dem eigentlich gesuchten 14-jährigen Mädchen aus dem Donnersbergkreis, das aus einem Kinderheim im Landkreis Birkenfeld weggelaufen war, wurden in der überprüften Wohnung in Rockenhausen auch noch ein 17-jähriges Mädchen und ein 17-jähriger Junge angetroffen. Das Mädchen hatte sich ebenfalls unerlaubt aus dem Kinderheim im Landkreis Birkenfeld entfernt. Der Junge war von seiner Wohnanschrift im Kreis Euskirchen abgängig und dort vermisst gemeldet worden. Die drei Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen. Die beiden 17-Jährigen wurden von Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt. Das 14-jährige Mädchen wurde an den Bereitschaftsdienst des Jugendamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis übergeben und soll in einer anderen Einrichtung untergebracht werden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell