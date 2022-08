POL-PDKL: Ladung nicht korrekt gesichert; Mitfahrer weist sich mit gefälschtem Führerschein aus...

Polizeidirektion Kaiserslautern

Waldmohr; BAB 6 (ots)

Am Mittwochmorgen, wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein Klein-Lkw mit Anhänger kontrolliert. Grund für die Kontrolle, war die augenscheinliche mangelhafte Ladungssicherung des auf dem Anhänger transportieren LKW. Durch Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung, wurde der Verdacht bestätigt. Zu dem war an dem Zugfahrzeug kein digitales Kotrollgerät verbaut, welches bei dieser Fahrt notwendig gewesen wäre. Im Rahmen der Kontrolle, legte einer der Mitfahrer einen EU-Kartenführerschein vor, welcher allem Anschein nach gefälscht sein dürfte. Eine Überprüfung durch Spezialisten des LKA in Mainz bestätigten den ersten Verdacht einer Totalfälschung. Gegen den Fahrer und Halterfirma des Gespanns, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen den Inhaber des gefälschten Führerscheins wird ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleitung einbehalten. Die Weiterfahrt des Gespanns, wurde bis zum Eintreffen eines geeigneten Zugfahrzeuges untersagt.

