POL-PDKL: Mysteriöser Pkw-Vollbrand - Polizei sucht Zeugen

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag brannte ein Kleinwagen im Bereich der Reichswaldstraße völlig aus. Der Fahrzeughalter hatte den Pkw am Samstagabend auf einem unbefestigten Waldparkplatz unweit der Gaststätte Maxi abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt seien dort noch weitere Fahrzeuge geparkt gewesen. Als der Fahrer am nächsten Morgen sein Gefährt abholen wollte, war das Fahrzeug völlig ausgebrannt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu dieser Zeit dort gemacht haben. Insbesondere werden die Fahrzeugführer gesucht, die ihre Pkw am Samstagabend ebenfalls dort abgestellt hatten. Polizei Landstuhl 06371 / 8051850|RoBi

