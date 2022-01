Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 2,5 Kilogramm Kokain im Verkaufswert von über 100.000 Euro - Drogenschmuggler sitzt in Untersuchungshaft

Aachen - Herzogenrath (ots)

Am Sonntag hat die Bundespolizei in Herzogenrath einen 28-jährigen Drogenschmuggler mit 2,5 Kilogramm Kokain festgenommen. Der Verkaufswert wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Der 28-jährige Türke machte eine Streife der Bundespolizei auf sich aufmerksam, als er ein vor sich stehendes Fahrzeug rücksichtslos überholte und dabei eine Lichtzeichenanlage bei rotem Lichtzeichen nicht beachtete. Bei seiner rücksichtslosen Fahrt gefährdete er noch mehrere Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf und verlor zunächst den Kontakt zum Fahrzeug, bis sie durch Passantenhinweise auf das Fluchtfahrzeug mit dem Fahrer aufmerksam gemacht wurden. Die Beamten stellten ihn auf dem Fahrersitz und fanden in unmittelbarer Nähe, an einer Zufahrt versteckt, eine Tüte mit den 2,5 Kilogramm Kokain. Nach der Festnahme des Fahrers wurde die Zollfahndung des Zollfahndungsamtes Essen über den Sachverhalt informiert. Das beschlagnahmte Kokain wurde zusammen mit dem 28-Jährigen übergeben. Er wurde am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen den Betroffenen verhängte. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln sowie der Verkehrsgefährdung rechnen.

