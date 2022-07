Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß an Parkplatzeinfahrt - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall an einer Parkplatzeinfahrt ereignete sich am Mittwochmittag in Hockenheim. Ein 64-jähriger Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Ford Kleinbus zunächst in der Reilinger Straße, von Reilingen kommend, in Richtung Südring unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zum Südring bog er links in den Parkplatz einer medizinischen Einrichtung ein. Als er jedoch seine abzuholende Frau um die Ecke im Südring wahrnahm, fuhr er auf gleichem Wege rückwärts aus der Parkplatzzufahrt zurück auf die Reilinger Straße. Eine 25-jährige Mazda-Fahrerin, die ebenfalls gerade in die Parkplatzzufahrt einbiegen wollte, achtete auf den Gegenverkehr, übersah jedoch den rückwärtsfahrenden 62-Jährigen und fuhr ihm auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Da beiden Beteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfalls abgaben, konnte der Hergang bislang nicht abschließend geklärt werden. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell