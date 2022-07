Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und fährt einfach weiter

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Unfallflucht eines betrunkenen Autofahrers am Mittwochnachmittag in Weinheim konnte rasch aufgeklärt und der 62-jährige Unfallverursacher ermittelt werden.

Der 62-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit seinem Mercedes in der Schollstraße in Richtung Breslauer Straße unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Ford Focus und einen dahinter abgestellten Ford Mondeo. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf kam er erneut nach links von der Fahrbahn und fuhr mit aufheulenden Motor auf einen entgegenkommenden Radfahrer zu. Dieser musste zügig absteigen und zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort und prallte gegen einen dort geparkten Opel Corsa. Er setzte danach zurück und fuhr zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift, wo er seinen Mercedes, nach Begutachtung der Schäden, abstellte und sich ins Haus begab. Es war Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden.

Der Radfahrer verständigte schließlich die Polizei.

Der 62-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Deutlicher Alkoholgeruch war in seinem Atem wahrnehmbar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Er wurde zum Polizeirevier Weinheim gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Ehefrau gegeben.

Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell