Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "am Forst" einen am Straßenrand geparkten blauen Ford und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Am Ford entstand Streifschaden auf der Fahrerseite. Außerdem wurde der ...

mehr