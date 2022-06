POL-PDLD: Gestürzte Radfahrerin schwer verletzt in Scheibenhardt

Lustadt (ots) - Lobenswert verhielt sich am Samstagmorgen ein Lustadter Bürger, der zunächst im Amselweg in Richtung des Feldes spazieren ging. Denn dieser fand dort zwei Geldscheine, die auf dem Weg durch den Wind herumgeweht wurden. Kurzerhand nahm er diese an sich und brachte sie zur Polizei nach Germersheim. Das Bargeld wird am Montag an das zuständige Fundbüro weitergegeben. Rückfragen bitte an: ...

