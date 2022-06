Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Drei verletzte Polizisten

Edenkoben (ots)

Am frühen Morgen des Sonntags kam es in Edenkoben in der Rappenstraße zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage durch einen erheblich alkoholisierten 33-Jährigen zum Nachteil seiner Ex-Frau. Im Rahmen der durchgeführten Gefährderansprache zeigte sich der mehrfach polizeibekannte Mann uneinsichtig und leistete letztendlich gegen eine ausgesprochene Ingewahrsamnahme heftigen Widerstand, der nur durch den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes gebrochen werden konnte. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss nach Einlieferung in die Ausnüchterungszelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Durch die Widerstandshandlung wurden drei Polizeibeamte zum Teil erheblich verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell