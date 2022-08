Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeitungsausträger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Zeitungsausträger bei einem Verkehrsunfall in der Alsenzstraße (Bundesstraße 48) schwer verletzt. Der 68-jährige Mann aus dem Donnersbergkreis wurde gegen 5 Uhr beim fußläufigen Überqueren der Fahrbahn vom rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden PKW gestreift, woraufhin er stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Zeitungsausträger wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Außenspiegel entstand geringer Sachschaden. |pirok

