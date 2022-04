Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Trickbetrug per Whats-App

Bad Langensalza (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Betrugsanzeigen bei der Polizei. Die Opfer erhielten dabei eine Whats-App, in der die vermeintliche Tochter oder der Sohn um eine Überweisung bitten, um die Rechnung für ein neues Handy begleichen zu können. Die Polizei möchte an dieser Stelle die Leute noch einmal sensibilisieren, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelt. Auf keinem Fall sollte eine Überweisung des geforderten Geldbetrages getätigt werden. Erst am Montag verlor eine Frau im Unstrut-Hainich-Kreis über 4000 Euro bei der beschriebenen Masche.

