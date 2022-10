Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnmobil in Zentgrafenstraße in Kassel gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Kasseler Zentgrafenstraße, nahe der Straße "Kasselfeld", ein silbergraues Wohnmobil von Pössl gestohlen. Der Besitzer hatte das Fehlen des Fahrzeugs am heutigen Morgen festgestellt und die Polizei gerufen. Von dem drei Jahre alten Wohnmobil Pössl Citroen Jumper im Wert von ca. 50.000 Euro fehlt trotz sofort eingeleiteter europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Wohnmobil, an dem die Kennzeichen KS-RH 2000 angebracht waren, verfügt über Serienausstattung, hat 5-Stern-Alufelgen und eine Anhängerkupplung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wohnmobils nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell