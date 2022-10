Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendlichem wird in Homberg/Efze das Mobiltelefon geraubt

Kassel (ots)

Ein 16-jähriger Jugendliche war am Donnerstag Abend gegen 21:40 Uhr in Homberg/Efze in der Freiheiter Straße in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er fünf bis sechs männlichen Personen begegnete. Aus dieser Gruppe kam eine männliche Person auf ihn zu, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Mobiltelefons. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe in Richtung des Kreisels "Drehscheibe",an dem die Kasseler Straße und die Ziegenhainer Straße aufeinander treffen. Der mit einem Messer bewaffnete Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 2 m groß - korpulent, ca. 130 KG schwer - lange, gewellte, dunkelbraune bis schwarze Haare - ca. 4 bis 5 cm langer, dunkler, dichter Vollbart - Bekleidung: schwarze Winterjacke, dunkelblaue, weite Jeans, weiße Turnschuhe der Marke "Nike Airmax", auffälliger Goldschmuck in Form von mehreren Ringen

Die Person sprach mit Akzent und einer krächzender Stimme. Das Messer hatte einen schwarze Griff und eine ca. 20 cm lange, silberne Klinge .

Die anderen Personen aus der Gruppe können nicht beschrieben werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei suchen Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, welche mit dem Raub im Zusammenhang stehen könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561 9100 entgegengenommen.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

