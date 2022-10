Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Revier Süd-West: Autofahrer mit 110 km/h innerorts erwartet Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel und Baunatal:

Beamte des Polizeireviers Süd-West führten am gestrigen Dienstag zur Steigerung der Verkehrssicherheit Verkehrskontrollen in Kassel und Baunatal durch. Neben zu schnellem Fahren legten die Polizisten besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

In der Zeit zwischen 17:00 und 19:00 Uhr überprüften die Polizeibeamten mit einem Laserhandmessgerät die Geschwindigkeit der stadteinwärts fahrenden Verkehrsteilnehmer auf der Druseltalstraße. 16 der Fahrer überschritten die dort erlaubten 50 km/h, sodass sie in der Folge von den Polizisten angehalten wurden. Während es sich überwiegend um geringe Tempoüberschreitungen handelte, gab es leider auch einen traurigen Spitzenreiter, der mit 110 km/h gemessen wurde. Er wird wegen seiner rasanten Fahrweise nun voraussichtlich zwei Monate ohne Führerschein auskommen müssen. Darüber hinaus erwartet den Fahrer ein Bußgeld von 560 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Am Abend führten die uniformierten und zivilen Beamten mobile Kontrollen in Kassel und Baunatal durch. 18 Fahrzeuge hielten die Polizisten an und überprüften 25 Personen, wobei acht Ordnungswidrigkeiten wie Gurtverstöße oder Nutzung des Mobiltelefons am Steuer festgestellt wurden. Um 20:30 Uhr stoppte eine Zivilstreife auf der Friedrich-Ebert-Allee in Baunatal einen E-Scooter, der ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Fahrers aus Baunatal bemerkten die Beamten, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein anschließend auf dem Revier durchgeführter Drogentest schlug positiv auf THC im Urin des Mannes an, weshalb ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen "Trunkenheit im Verkehr" ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell