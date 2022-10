Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub am Lutherplatz

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Straßenraubes am gestrigen Dienstagnachmittag in der Kasseler Innenstadt suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Wie das Opfer, ein 21-jähriger Mann aus Fuldatal, den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatten ihn gegen 15:30 Uhr am Lutherplatz zwei unbekannte Männer plötzlich angegriffen und gewaltsam zu Boden gebracht. Im Anschluss versuchten die Täter, ihm seine Laptop-Umhängetasche zu entreißen, wogegen sich das am Boden liegende Opfer zur Wehr setzte. Letztlich erbeuteten die Räuber das Handy des jungen Mannes, das aus seiner Manteltasche gefallen war, und ergriffen die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Von den Tätern, die während des Raubes in arabischer Sprache miteinander geredet haben sollen, liegt folgende Beschreibung vor:

1.) 20 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, muskulöser Körperbau mit breiten Schultern, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze gelockte Haare, mit schwarzem Schal maskiert, dunkel bekleidet

2.) 20 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, dünner als sein Mittäter, dunkle Hautfarbe, mittellange schwarze lockige Haare, dicker Bart, trug schwarze Kleidung und schwarze Sneaker

Zeugen, die den Raub am gestrigen Dienstagnachmittag beobachtet haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell