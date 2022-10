Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach nächtlichem Einbruch am Rhönplatz: Fahndung führt zur schnellen Festnahme von Verdächtigem

Kassel (ots)

Kassel- Süsterfeld/Helleböhn:

In der vergangenen Nacht, gegen 1 Uhr, alarmierte ein Anwohner am Kasseler Rhönplatz die Polizei wegen eines aktuell stattfindenden Einbruchs in ein Mobilfunkgeschäft. Der Zeuge hatte gesehen, wie der Täter mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hatte, anschließend in den Laden einstieg und nach kurzer Zeit wieder durch das Loch in der Scheibe nach draußen kroch. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nur wenige Minuten später zum Erfolg: In unmittelbarer Nähe des Tatorts klickten für einen 47-Jährigen, der noch vergeblich versuchte, vor der nacheilenden Streife des Polizeireviers Mitte in ein Gebüsch zu flüchten, die Handschellen. Den Festgenommenen aus Kassel nahmen die Beamten mit auf die Dienststelle. Wie sich herausstellte, hatte er zunächst versucht, mit mitgebrachtem Werkzeug die Tür des Geschäfts aufzubrechen. Als dies misslang, schlug er schließlich mit dem Pflasterstein die Scheibe ein. In seinem Rucksack fanden die Polizisten zahlreiche Handys sowie weiteres Diebesgut aus dem Geschäft und stellten die Gegenstände sicher. Die Tat räumte der 47-Jährige ein. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen Einbruchs werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell