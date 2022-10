Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Blücherstraße: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Am heutigen Dienstagmorgen kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blücherstraße in Kassel zu einem Brand. Das Feuer im 2. Stockwerk war gegen 6 Uhr ausgebrochen. Der 53-jährige Bewohner der Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation und leichte Verbrennungen, weshalb ein Rettungswagen den verletzten Mann in ein Kasseler Krankenhaus brachte. Er wurde dort vorsorglich stationär aufgenommen. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden in der Wohnung, die durch den Brand komplett verrußt wurde und derzeit unbewohnbar ist, beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf 50.000 Euro. Durch das Löschwasser entstand auch in der darunterliegenden Wohnung im 1. Stock leichter Sachschaden. Die ersten Ermittlungen der am Morgen eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost ergaben, dass das Feuer offenbar im Wohnzimmer ausgebrochen war. Die Brandwohnung wurde beschlagnahmt. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen nun die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell