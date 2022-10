Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Entgegen der Einbahnstraße und mit Joint in der Hand unterwegs: Streife stoppt berauschten Fahranfänger

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Eine Autofahrt, offenbar unter dem Einfluss verschiedener Drogen, endete für einen 19-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lohfelden in einer Polizeikontrolle. Beamte der Baunataler Polizeiautobahnstation befanden sich gegen 3 Uhr auf dem Lkw-Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kassel-Ost auf Streife, als ihnen der Pkw auffiel, der dort entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Darüber hinaus erkannten die Polizisten, dass der Fahrer des vollbesetzten Autos einen Joint in der Hand hielt, den er bei Erblicken des näherkommenden Streifenwagens eilig wegsteckte. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Beamten sofort unverkennbarer "Grasgeruch" aus dem Innenraum des Wagens entgegen. Die Durchsuchung des Autos förderte neben dem Joint rund ein Dutzend Gramm Cannabis und Amphetamine zutage, die sichergestellt wurden. Der 19-Jährige am Steuer zeigte Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der freiwillige Vortest reagierte positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel in seinem Urin, weshalb er sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen musste. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der 19-Jährige erst seit wenigen Monaten einen Führerschein besitzt, weshalb die Polizisten neben den Strafanzeigen auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle fertigten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

