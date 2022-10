Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kirchengemeindehaus: Täter richten reichlich Schaden an und gehen leer aus; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Reichlich Schaden, ohne dabei jedoch Beute zu machen, richteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Kirchengemeindehaus im Kasseler Stadtteil Wolfsanger in der Nacht von Freitag auf Samstag an. Die Einbrecher hatten sich zunächst vergeblich mit Hebelwerkzeugen an mehreren Fenstern und Türen des Gebäudes in der Wolfsangerstraße, Ecke "Opferberg", versucht, ehe sie mit einem Stein eine Scheibe einschlugen. Durch das entstandene Loch stiegen die Täter in das Gemeindehaus ein, wo sie gewaltsam mehrere Schränke und Türen aufbrachen und sich vergeblich auf die Suche nach Wertsachen machten. Der Schaden, den sie anrichteten, wird auf 5.000 Euro geschätzt. Allem Anschein nach ohne irgendetwas mitgenommen zu haben, flüchteten die Einbrecher anschließend aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich auf den kurzen Zeitraum zwischen 1:50 und 3:20 Uhr in der Nacht eingrenzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich bei den Tätern um zwei 20 bis 35 Jahre alte Männer, die Handschuhe trugen.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Samstag Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell