POL-PDNR: Kirchen - Zweiradfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Buchholz (WW) (ots) - In der vergangenen Woche sind vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Holztüren der Grundschule in Buchholz durch "Branding" beschädigt worden. In beiden Türen ist die Zahl "67" eingebrannt worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

