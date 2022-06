Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Leutesdorf - Doppeltes Unfallpech für einen jungen Pkw-Fahrer

Neuwied (ots)

In der vergangenen Nacht, 07.06.2022 auf 08.06.2022, ereignete sich in Leutesdorf ein Verkehrsunfall, bei dem der 18 jährige Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahranfänger befuhr gegen 01:00 Uhr die Straße "Neuer Weg" in Fahrtrichtung "Nürer Weg", als er in einem Steigungsstück kurz vor einer 180°-Rechtskurve kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und hierdurch das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte. In der Folge beschleunigte der Fahranfänger das Fahrzeug und fuhr frontal in eine angrenzende Mauer. Durch den sich unter aufsteigendem Qualm öffnenden Airbag erschrak der Fahrer derart, dass er fluchtartig das Fahrzeug verließ, ohne dies gegen ein Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin rückwärts in Bewegung und kollidierte noch mit einem Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

