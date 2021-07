Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0549 --Hochwertige Armbanduhr geraubt--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Ostertor, Rembertistraße Zeit: 22.07.2021, 15:10 Uhr Donnerstagnachmittag raubte ein Unbekannter im Ortsteil Ostertor einem 66-Jährigen seine Armbanduhr und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:10 Uhr war der 66-Jährige mit seinem Fahrrad in der Rembertistraße unterwegs, als er bemerkte wie ein Unbekannter, ebenfalls auf einem Rad unterwegs, sich ihm von hinten näherte und nach seiner Armbanduhr griff. Der 66-Jährige riss sich los und trat in die Pedale. Der Unbekannte fuhr hinterher, packte abermals seine Armbanduhr und riss sie von seinem Handgelenk. Der Räuber flüchtete zu Fuß mit einem weiteren Unbekannten mitsamt der Beute in Richtung Präsident-Kennedy-Platz. Der Radfahrer blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Er soll 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem hatte er einen dunklen Teint und eine sportliche Figur. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit einem bunten Aufdruck auf der Brust. Sein Kompagnon war ebenfalls dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

