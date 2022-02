Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Dieb gab sich als Handwerker aus

Polizei warnt vor Betrügern

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In Wesel hat sich am Dienstag gegen 12.00 Uhr ein Dieb unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 88-Jährigen auf dem Mühlenweg verschafft. Mit der Lüge, eine Nachbarin habe einen Wasserrohrbruch und man müsse nun auch in der Wohnung der Seniorin überprüfen, ob alles in Ordnung sei, verschaffte sich der Unbekannte am Dienstag zutritt.

Die 88-Jährige war allein zu Hause und misstrauisch, ließ den Mann jedoch ein. Sie beobachtete den Mann genau und ließ ihn nicht aus den Augen. Dieser drehte in der Küche und im Badezimmer die Wasserhähne auf. Als die ältere Dame die Wasserhähne nach einiger Zeit wieder zudrehen sollte, nutzte er die Gelegenheit, Schmuck aus ihrem Schlafzimmer zu stehlen. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung.

Bei dem Schmuck handelt es sich unter Anderem um einen goldenen Ehering mit den Initialen R.P., einem goldenen Ring mit Brillanten mit den Initialen K.P., mehrere Herrenuhren, eine goldene Taschenuhr, eine Damenuhr der Marke Geneve und einem auffälligen goldenen Ring mit einem Monogramm, einem japanischen Zeichen und einem schwarzen Stern.

Zum weiteren Diebesgut gehört auch ein braunes Schmuckkästchen aus Leder.

Beschreibung des Unbekannten:

Circa 20- 25 Jahre alt, kurze Haare, circa 1,65 bis 1,75 m groß, grüne Arbeitsjacke, grüne Arbeitshose, sprach akzentfrei Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

