Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallflucht am Kastellplatz

Unbekannter beschädigte geparkten Mercedes und flüchtete

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am heutigen Dienstag, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen parkenden grünen Mercedes am Kastellplatz an der Haagstraße. Der beschädigte grüne Mercedes stand rückwärts in der Parklücke neben einem Grünstreifen. Hinter dem Mercedes befand sich direkt ein Parkscheinautomat.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hat den Mercedes an der linken Fahrzeugseite beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher und Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder den Fahrer machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell