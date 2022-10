Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: B 253, Gemarkung Battenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg); Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person, zwei weitere Unfallbeteiligte erleiden schwere Verletzungen

Am heutige späten Nachmittag kam es gegen 16.45 Uhr auf der B 253, zwischen Allendorf und Hatzfeld (im Landkreis Waldeck-Frankenberg) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Frankenberg berichten, befuhr eine 19-jährige die Bundesstraße 253, von Allendorf kommend in Richtung Hatzfeld. Dort geriet sie mit ihrem Fahrzeug aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug (Pkw mit Anhänger) eines 33-jährigen zusammen. Beim Zusammenstoß erlitt die 19-jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-jährige Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zu Rekonstruktion des Unfallherganges ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet.

