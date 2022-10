POL-KS: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf A 44, derzeit Vollsperrung in Richtung Kassel

Kassel (ots) - Kassel-Süd: Der vermisste 70-jährige Ulrich F. aus Kassel hat sich inzwischen gemeldet. Er hält sich im benachbarten Ausland auf und ist dort mit den Behörden in Kontakt getreten. Das erfuhren die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Freitagmorgen. Die Suche nach dem 70-Jährigen hier in der Region, mit der sich die Polizei am Montagnachmittag ...

