Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2021 zu einem Verkehrsunfall mit Kind Bushaltestelle Kupferzell7

Heilbronn (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2021

Hohenlohekreis Kupferzell: Schwerer Verkehrsunfall, 1 Kind schwer verletzt ------Zeugen gesucht ----

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Öhringer Straße in Kupferzell ein schwerer Ver-kehrsunfall. Ein Kind erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein 60-jähriger VW-Lenker fuhr gegen 15.20 Uhr in Richtung Ortseingang Kupferzell. Hierbei übersah er ein 10-jähriges Mädchen, das in Höhe der dortigen Bushaltestelle mit einem Tret-roller die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Fahrzeug. Die 10-jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungs-hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Öhringer Straße war während den Rettungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Neben Kräften der Polizei waren Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Notarzt vor Ort.

Zusatz: Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Insbesondere die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens die unmittelbar hinter dem Bus fuhr und dem Mädchen mit dem Roller das Über-queren der Fahrbahn an der Haltestelle ermöglichte. Ebenso werden Fahrgäste des Busses und evtl. Passanten die Angaben zum Unfallhergang machen können gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Weinsberg unter Tel.Nr. 07134/513-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell