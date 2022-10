Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zunehmend Diebstähle von Auto-Katalysatoren in den letzten Tagen: Polizei weist auf Begehrtheit der Abgasreiniger hin

Kassel (ots)

Kassel:

Die Beamten der für die Stadt Kassel zuständigen Polizeireviere sind in den letzten Tagen häufiger als sonst zu Diebstählen von Katalysatoren von geparkten Pkw gerufen worden. Insgesamt 16 Anzeigen sind in den vergangenen zehn Tagen von Autobesitzern erstattet worden, da Abgasreiniger aus der Auspuffanlage herausgeschnitten und gestohlen wurden. Erst in der Nacht zum gestrigen Donnerstag stahlen drei unbekannte Täter in der Straße "Am Osterberg" im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf den Katalysator eines geparkten 25 Jahre alten Opel Corsa. Eine Zeugin hatte die Diebe gegen 3:30 Uhr auf frischer Tat ertappt, woraufhin das Trio mit einem unbekannten Pkw vom Tatort flüchtete. Bislang ist unklar, ob die Zunahme der Delikte auf das Konto einer oder mehrerer organisierter Tätergruppen geht. Die Kasseler Polizei möchte aus diesem Anlass, abseits der laufenden Ermittlungen zur Aufklärung der Fälle, auf die Begehrtheit von Katalysatoren bei Dieben hinweisen und insbesondere die Besitzer älterer Fahrzeuge dahingehend sensibilisieren.

Die Tatorte der vergangenen zehn Tage liegen verteilt im Kasseler Stadtgebiet: Geparkte Autos in den Stadtteilen Harleshausen, Wolfsanger-Hasenhecke, Vorderer Westen, Wehlheiden, Nord-Holland, Philippinenhof-Warteberg und Jungfernkopf waren die Ziele der Täter. Insbesondere die Katalysatoren älterer Fahrzeuge mit Benzinmotoren sind bei den Dieben begehrt. Dafür gibt es zwei Gründe: Anders als bei neuen Autos sind die Abgasreiniger nicht im Motorraum, sondern im Unterboden verbaut und somit leichter zugänglich. Darüber hinaus enthalten alte Katalysatoren mehr Edelmetalle, weshalb die Täter ihre Beute teurer verkaufen können. Die oft nur wenige Minuten dauernden Taten finden überwiegend zur Nachtzeit im Schutz der Dunkelheit statt und laufen grundsätzlich gleich ab: Die Diebe "bocken" die Fahrzeuge zunächst auf, wofür meist ein Wagenheber genutzt wird. Anschließend verwendet die Täter unterschiedliche Schneidewerkzeuge wie eine Flex, eine Säge oder einen Rohrschneider, um das Abgasrohr zu durchtrennen und den Katalysator zu stehlen. Die Tatbegehungsweise kann vorbeikommende Zeugen vermuten lassen, dass eine Fahrzeugpanne vorliegt oder ein Reifenwechsel stattfindet, weshalb der Beobachtung nur selten eine Bedeutung beigemessen und die Polizei alarmiert wird. Für die Autobesitzer macht sich der Diebstahl durch ein sehr lautes Motorgeräusch bemerkbar.

Durch die Nutzung einer abschließbaren Garage, dem Abstellen des Fahrzeugs an einer gut beleuchteten Stelle oder einer belebten Straße lässt sich das Risiko, Opfer eines Katalysator-Diebstahls zu werden, reduzieren. Auch wenn die Kasseler Polizeistreifen wegen der Zunahme von Fällen bereits wachsam sind, ist die Polizei immer auf die Unterstützung der Bevölkerung und Hinweise durch Zeugen angewiesen. Daher wird darum gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen frühzeitig die Polizei zu alarmieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell