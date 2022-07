Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 59 Jahre alte Pedelecfahrerin am Dienstag, 26.07.2022, in Vreden. Die Vredenerin war gegen 14.50 Uhr auf der Straße Windmühlentor aus Richtung Oldenkotter Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau gerade einen Radfahrer überholte, lenkte dieser nach links, um mutmaßlich in die Mühlenstraße abzubiegen. Es kam zur Kollision, infolgedessen die Vredenerin zu Boden stürzte. Zunächst leistete der unbekannte Radfahrer Erste-Hilfe, fuhr dann jedoch weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Radfahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

