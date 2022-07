Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Frau hupt Streifenwagen an

Drogen und Alkohol im Blut

Borken (ots)

Ein Streifenwagen stand nach Ansicht einer 29-Jährigen am Dienstagabend auf der Van-Galen-Straße in Borken so geparkt, dass sie sich zum Hupen veranlasst sah. Ob die Borkenerin noch in der Lage war, die Situation zu erfassen, geschweige denn ein Kraftfahrzeug sicher zu führen, ist fraglich. Als Polizisten die Autofahrerin ansprachen, strömte ihnen starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille schließen ließ. Damit aber nicht genug: Die 29-Jährige zeigte zudem körperliche Anzeichen, die für einen Drogenkonsum sprachen. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Die Fahrt endete somit unfreiwillig und ein Arzt entnahm Blutproben, um den Konsum von Alkohol sowie Betäubungsmitteln exakt nachweisen zu können. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell