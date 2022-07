POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer stürzt gegen Auto

Bocholt (ots) - Einen in einem Auto zurückgelassenen Hund meldete eine Zeugin am Montag, 25.07.2022, der Polizei in Bocholt. Der Wagen stand gegen 12.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Dingdener Straße in der prallen Sonne. Das Außenthermometer zeigte rund 30 Grad Celsius an. Die Seitenscheiben des Wagens waren an beiden Seiten ein Stück geöffnet. Der Hund hechelte. Der Hundehalter gab an, dass er nur kurz in einem ...

mehr