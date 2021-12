Polizei Köln

POL-K: 211202-6-K Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Grundschüler

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (30. November) an der Haltestelle "Hochkirchen" in Köln-Rondorf sucht die Polizei den grauhaarigen, etwa 50-jährigen Fahrer eines dunklen SUV. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Mann den Schüler (10) gegen 13 Uhr mit seinem Auto erfasst haben, als dieser die Rodenkirchener Straße hinter einem haltenden Bus überquerte. Der Gesuchte soll kurz angehalten, mit dem leicht verletzen Jungen gesprochen haben und anschließend in Richtung Rodenkirchen weitergefahren sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und/oder Hinweise zum flüchtigen Autofahrer machen können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats zu melden. (iv/de)

