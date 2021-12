Polizei Köln

POL-K: 211202-4-K Drei Diebstähle in 20 Min - Zeuge stellte Minderjährige

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstagmittag (30. November) am Kölner Dom zwei minderjährige mutmaßliche Taschendiebinnen (13, 17) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, innerhalb von 20 Minuten die Geldbörsen aus den Taschen von drei Frauen entwendet zu haben. Ein auf seinen Zug wartender Jugendlicher (17) hatte gegen 12 Uhr beobachtet, wie die Beiden im Kölner Hauptbahnhof eine Geldbörse aus einem Rucksack einer unbekannten Frau stahlen und in Richtung Dom wegliefen. Nachdem er sie kurz aus den Augen verloren hatte, stellte er sie an der Domtreppe während des Diebstahls einer weiteren Geldbörse und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Dank der Videobeobachtung am Bahnhofsvorplatz wurden die Tat an der Domtreppe sowie der dritte Diebstahl auf dem Bahnhofsvorplatz dokumentiert. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell