Polizei Köln

POL-K: 211202-3-K Fahrradfahrer nach Bremsmanöver schwerverletzt

Köln (ots)

Ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen (1. Dezember) auf dem stadtauswärts führenden Fahrradweg am Lindenthalgürtel bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine 43-jährige Fußgängerin soll nach ersten Ermittlungen plötzlich auf den Radweg getreten sein. Bei seiner Bremsung stürzte der Radfahrer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (mm/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell