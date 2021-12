Polizei Köln

POL-K: 211202-5-K Vier Zeugen stellen gemeinsam polizeibekannte Diebe - Festnahme

Köln (ots)

Dank der Hilfe von vier engagierten Zeugen hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag (1. Dezember) zwei aus Algerien stammende Männer (17, 21) nach einem Diebstahl in der Altstadt festgenommen. Die zwei wohnungslosen und polizeibekannten Männer stehen im Verdacht, den abgestellten Rucksack einer 72 Jahre alten Frau vor einem Supermarkt in der Severinstraße gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin des Marktes (32) griff sich das Fahrrad der Seniorin, nahm damit die Verfolgung der zwei Tatverdächtigen auf und sah, dass sie in die U-Bahnstation "Karthäuserhof" rannten. Die 32-Jährige und zwei weitere Zeugen (28, 37) stellten sich an den Ein- und Ausgängen auf, alarmierten die Polizei und teilten über Telefon mit, dass die beiden mutmaßlichen Diebe ohne Rucksack wieder aus der U-Bahn-Haltestelle kamen. Der Mitarbeiter (32) eines Friseursalons erkannte die Situation, griff nun ebenfalls ein und hielt den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten auf der Brunostraße fest. Den 17-Jährigen stellten Polizisten am "Kartäuserhof". Den Rucksack fanden die Polizisten in der U-Bahn-Station und gaben ihn der bestohlenen Seniorin zurück. Beide Tatverdächtigen haben keinen aktuellen Aufenthaltsstatus in Deutschland und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

