Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Polizeieinsatz nach Streitigkeit

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Ein Streit zwischen mehreren Personen in einer Wohnung in Allmannsweier führte am frühen Sonntag zu einem Polizeieinsatz und Ermittlungen wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Während die Hintergründe der Auseinandersetzung der alkoholisierten Beteiligten noch nicht abschließend geklärt sind, konnten Beamte des Polizeireviers Lahr und der Polizeihundeführerstaffel einen Mann gegen 1 Uhr vorläufig festzunehmen. Er hatte im Streit zuvor offenbar mit einem Beil und weiteren Waffen hantiert und weitere Beteiligte bedroht. Verletzt wurde niemand. Zwei aufgefundene Schreckschusswaffen und ein Gewehr wurden sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

