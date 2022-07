POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots) - Glücklicherweise fuhr ein Zeuge am Sonntag durch ein Waldstück an der Straße Am Rüenberger Busch, wo er gegen 20:35 Uhr starke Rauchentwicklung wahrnahm und ein ca. acht Quadratmeter großes Feuer entdeckte. Es handelt sich nach dem jetzigen Ermittlungsstand um in Brand gesetztes Papier. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Gefahrenstelle. Am Boden und an einigen angrenzenden Bäumen entstand ...

