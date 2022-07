Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Unverantwortlich

Sperrmüll angezündet

Heek-Nienborg (ots)

Seit Wochen warnen die Feuerwehren und Wetterdienste aufgrund der Trockenheit vor der herrschenden Wald- sowie Flächenbrandgefahr. In Brandenburg müssen ganze Ortschaften vor Bränden in Sicherheit gebracht werden - und was machte ein 35 Jahre alter Gronauer? Er bringt seinen Sperrmüll auf eine Hoffläche in der Nienborger Bauerschaft Wichum und entzündet bei starken Winden und nach stärkeren Böen seinen Unrat, nur wenige Meter von Bäumen und einem Maisfeld entfernt: Unverantwortlich. Rund zehn Meter in die Höhe schlugen die Flammen, um dann in Qualm mit reichlich Funken überzugehen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise ist nicht mehr passiert. Nun erwartet den Mann ein Verfahren. (db)

