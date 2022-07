Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht - Zeugen gesucht - Korrektur

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Am 08.07.2022 gegen 12.45 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall. Ein weißes Auto der Marke Smart fuhr auf dem Nehdener Weg in Fahrtrichtung Keffelker Straße. An der Einmündung kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Werbeschild. Dabei wurden das Schild und auch das Auto beschädigt. Der Fahrer des Smart setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Smart soll nach Angaben des Zeugen an beiden Seiten die rote Aufschrift Firma gehabt haben. Der Fahrer des Smart soll ungefähr 55 Jahre alt gewesen sein und eine stabile Figur gehabt haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell