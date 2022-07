POL-HSK: Fahrradfahrer angetrunken gestürzt

Meschede (ots) - Am Samstag, 09.07.2022, 11.15 Uhr befuhr ein 71jähriger Fahrradfahrer aus Meschede den Kreisverkehr Im Schlahbruch. Ein 64jähriger Bestwiger übersah mit seinem PKW den vorfahrtberechtigten Radfahrer. Es kam zu Zusammenstoß. Der Radfahrer musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden (Wie). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

