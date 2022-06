POL-BOR: Maria-Veen - Kraftstoff abgezapft

Bocholt (ots) - Eine Tasche mit Friseurbedarf haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt gestohlen. Sie hatte in einem Wagen gelegen, der an der Kleiststraße parkte. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2222 ...

