Polizei Dortmund

POL-DO: Bekämpfung der Raser- und Poserszene - Positive Entwicklung setzt sich fort - Polizei bleibt am Ball

Dortmund (ots)

Gestern (9.7.) gab es einen erneuten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Raser- und Poserszene in der Dortmunder Innenstadt sowie am Phoenix-See. Die polizeilichen und städtischen Maßnahmen der vergangenen Zeit zeigen weiter Wirkung. Die Anzahl der festgestellten Szeneangehörigen waren deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Im Bereich des Phoenix-Sees wurden im Zeitraum der Kontrolle sogar gar keine szenetypischen Autos festgestellt.

In der Zeit von 21 Uhr bis morgens 4 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 91 Fahrzeuge und 103 Personen. Die Polizisten stellten 25 Geschwindigkeitsverstöße fest. Darunter ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 30 km/h mit 71 km/h gemessen wurde. Dazu kamen 24 Platzverweise, eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Führerschein sowie mehrere sonstige Verstöße. Bei zwei Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis wegen technischer Mängel.

Die Bekämpfung der Raser Szene bleibt auch bei derzeitiger positiver Entwicklung insbesondere in den Sommermonaten im Fokus der Dortmunder Polizei. Regelmäßige Schwerpunkteinsätze folgen.

