POL-DO: Raub auf Postfiliale in Dortmund - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Lfd. Nr.: 0756

Am frühen Donnerstagabend (7. Juli) ist es zu einem Raub auf eine Postfiliale in der Frohlinder Straße gekommen. Die Filiale befindet sich in dem dortigen Einkaufszentrum. Eine Person ist dabei leicht verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen entriss eine männliche Person gegen 18 Uhr einem Mitarbeiter vor der Postfiliale einen Geldkoffer. Dabei hielt der Täter eine Schusswaffe vor. Ob es sich dabei um eine scharfe Pistole gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Entreißen des Geldkoffers kam es zu einem Gerangel, wobei der Inhaber leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem Geldkoffer in einem Auto. In dem Fluchtfahrzeug befand sich eine weitere Person. In dem Koffer befand sich ein größerer Bargeldbetrag.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Fahndung des eingesetzten Hubschraubers erstreckte sich von Dortmund bis hin zur A 45 in den Märkischen Kreis.

Polizeibeamte konnten im Rahmen der Suche zwei Tatverdächtige festnehmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen genannt werden.

