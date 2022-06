Polizei Hagen

POL-HA: Geldkassette aus Hochdruckreiniger-Automat entwendet

Hagen-Emst (ots)

Montagnacht (20.06.2022) brach ein Unbekannter das Münzfach eines Hochdruckreiniger-Automaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Eppenhauser Straße auf und entnahm die darin enthaltene Geldkassette. Ein Mitarbeiter hatte am Morgen gesehen, dass die Klappe des Automaten offen stand und sich die Schublade, in die die eingeworfenen Eurostücke hereinfallen, nicht mehr darin befindet. Eine Videoaufzeichnung zeigte, dass eine vermutlich männliche, unbekannte Person um 02.03 Uhr die Tankstelle betrat und den Automaten mit einem Werkzeug öffnete. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell