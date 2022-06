Polizei Hagen

POL-HA: Kind verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Auto

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als eine 35-Jährige am Freitag (17.06.2022) gegen 18.30 Uhr die Eugen-Richter-Straße in Richtung Haspe mit ihrem Nissan befuhr, touchierte sie einen 11-jährigen Jungen. Die Hagenerin hatte nach kurzer Wartezeit beabsichtigt an einem haltenden Bus vorbei zu fahren. Als kein Gegenverkehr mehr kam, passierte sie den Bus, wechselte wieder auf ihren Fahrstreifen und hörte einen Knall. Das Kind war während des Überholvorgangs zeitgleich auf die Straße gelaufen und stürzte nach dem Kontakt mit dem Seitenspiegel des Autos zu Boden. Der 11-Jährige verletzte sich leicht, konnte jedoch nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen und seinem Vater übergeben werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Eugen-Richter-Straße einspurig und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (arn)

