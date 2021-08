Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(jd) Ein 67-jähriger Bünder bemerkte gestern (2.8.) einen Einbruch in seinem Nachbarhaus. In Abwesenheit der Bewohner bemerkte der gegen 10.30 Uhr das an dem Einfamilienhaus in der Wichernstraße die Terrassentür von dem oder den bisher unbekannten Tätern aufgebrochen wurde. Im Inneren des Hauses betraten die Unbekannten offensichtlich mehrere Räume, öffneten Schränke und durchwühlten das Hab und Gut der Eigentümer. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Sonntag, 10.30 Uhr und Montag Morgen im Bereich der Wichernstraße in Hüffen etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

