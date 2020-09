Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierereien an Oberlausitzer Bahnhöfen

Neugersdorf, Bautzen (ots)

Erneut kam es am vergangenen Wochenende zu Schmierereien an Oberlausitzer Bahnhöfen. So wurden im Zeitraum vom 17. - 18. September 2020 auf dem Bahnhof Bautzen durch bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben der dort befindlichen Aufzüge, Türen und ein Schaukasten mittels schwarzem Edding beschmiert. Am 20. September 2020 wurde durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt, dass am Haltepunkt in Neugersdorf das dort befindliche Wetterschutzhaus ebenfalls mittels schwarzem Edding beschmiert wurde. In beiden Fällen hat die Bundespolizei Ebersbach die Ermittlungen aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell