POL-DO: Abschlussmeldung: 58-Jähriger bei Lkw-Unfall auf der A 45 lebensgefährlich verletzt - Sperrungen in der Mittagszeit aufgehoben

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0752 Mit einem Messer verletzte ein Mann am Dienstag (5.7.2022, 15.37 Uhr) in der Oestermärschstraße in Dortmund einen 31-Jährigen. Eine Zeugin informierte die Polizei über die Tat und die Flucht des mutmaßlichen Täters. Hinweise zur Identität eines Tatverdächtigen liegen vor. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an. Der ...

mehr