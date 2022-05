Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Außenspiegel an mehreren Pkw abgetreten

Greven (ots)

In der Innenstadt sind in der Nacht zu Donnerstag (26.05.22) zwischen 20.00 Uhr am Mittwochabend und 02.00 Uhr am frühen Donnerstagmorgen an der Barkenstraße an mindestens fünf Autos jeweils der linke Außenspiegel gewaltsam abgerissen oder abgetreten worden. Betroffen waren ein grüner Opel Astra, ein grauer Opel Insignia, ein blauer Opel Astra, ein grüner VW Golf sowie ein grauer Peugeot. Die Wagen parkten etwa auf Höhe der Gneisenaustraße.

Darüber hinaus wurde an einem Auto, das am Hansaring auf Höhe der Stauffenbergstraße abgestellt war, in der Zeit zwischen 00.20 Uhr und 09.00 Uhr die rechte Heckscheibe beschädigt. Es handelt sich um einen weißen BMW.

Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei bittet Zeugen, die von den Sachbeschädigungen etwas mitbekommen haben, sich bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell